Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in önceki gün yayımlanan söyleşisinin ikinci kısmı dün Fileleftheros gazetesinde yer aldı.

Hristodulidis, Kıbrıs sorununun çözümü çabalarına değindi.

Ocak ayında BM’den, büyük olasılıkla Genel Sekreter Yardımcısı Rosmary DiCarlo tarafından, zeminin hazırlanması amacıyla bir ziyaret gerçekleşmesini beklediğini belirten Hristodulidis, Kıbrıs sorununun doğrudan AB Komisyonu Başkanı’nın ofisine bağlanmasından, finansman tüzüğü ve Yeşil Hat Tüzüğü’nün ise Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Bölümü'nden Bölgeler Genel Müdürlüğü’ne alınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hristodulidis, AB’nin mevcut ilgisini kanıtlayacak başka adımlar da atacağını iddia ederek BM Genel Sekreteri’nin, Kıbrıs sorununun da dahil olduğu bir dizi konuyu ele almak üzere mart ayında Avrupa Konseyi’ne davet edildiğini ifade etti.

Karşılıklı geçiş kapılarının açılması konusundaki bir soruya ise Hristodulidis; haritalar ve alternatif önerilerle tüm çalışmaları yaptıklarını, ocak ayında görüşme için tarih verdiklerini ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan yanıt beklediğini söyledi.

Gazete, gayriresmi beşli konferansın, yeni sınır kapılarının açılmasına mı bağlı olduğunun sorulması üzerine ise Hristodulidis’in olumsuz yanıt verdiği aktardı.

Hristodulidis, gayriresmi beşli konferansın hiçbir şekilde yeni geçiş noktalarının açılmasıyla bir bağlantısı olmadığını iddia ederek “Türkiye’nin ilk başta, İngiltere’nin genişletilmiş görüşmeye katılmasına gerek olmadığı görüşünde olduğunu, daha sonra ise dışişleri bakanlığından düşük düzeyde bir yetkiliyle temsil edilmesi görüşünü ortaya koyduğunu ve tüm bunların iç içe geçmiş halde bulunduğunu” öne sürdü.

Başarısızlık durumunda en büyük endişesinin “farklı bir çözüm şekli için altyapı inşa etmeleri olduğunu” ifade eden Nikos Hristodulidis, “Türkiye’yi görüşme konusunda istekli görüyorum” şeklinde konuştu.

Türkiye’yle Bakü ve özellikle Budapeşte’de, Türkiye Dışişleri Bakanı’yla gerçekleştirilen görüşmelerin öze ilişkin olduğunu ve “yönetim başlığının” görüşüldüğünü öne süren Hristodulidis, daha önce Türk yetkililere yaklaştıklarında hiçbir karşılık alamadıklarını ancak şimdi bir tutum değişikliği gözlemlediğini iddia etti.