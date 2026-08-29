Slovakya’da trafik denetimi amacıyla 279 hız kamerası satın alınmasına ilişkin sözleşme, Rusya istihbaratıyla bağlantılı olabileceği iddiaları nedeniyle tartışma konusu oldu; Güney Kıbrıs merkezli üç şirketin de sözleşmenin arka planında yer aldığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs merkezli “SODASUS LTD”, “FIDESTA MANAGEMENT LTD” ve “FIDESTA LTD” adlı şirketler zincirinden “SODASUS LTD” şirketinin, Slovakya’daki resmi teknik belgelerde kameraların üreticisi olarak gösterildiğini, ancak şirketin Güney Kıbrıs’taki resmi kayıtlarında faaliyet alanının “yatırım faaliyetleri ve diğerleri” olarak yer aldığını, kamera üretimine ilişkin bir faaliyet kaydının bulunmadığını yazdı.

Skandalın, Slovak makamlarının 279 kameradan ikisini test amacıyla teslim almasının ardından büyüdüğünü beliryen gazete kameraların Rusya’nın St. Petersburg kentindeki “Simicon” şirketinin ürettiği modellerle aynı olduğunun tespit edildiğini ve sözleşmenin askıya alındığını kaydetti.

Haberde, Slovakya Ulusal Güvenlik makamlarının incelemeleri sonucunda kameralardan birinde, teknik belgelerde belirtilmeyen ikinci bir SIM kart yuvası bulunduğu ve cihazların, St. Petersburg ile Leningrad ve Kemerovo bölgelerine kayıtlı 12 Rus telefon numarasından SMS yoluyla komut alabilecek kapasitede olduğu, bunun da olası bir casusluk riski oluşturduğu belirtildi.

İsviçre basınının da gündeme taşımasıyla konunun uluslararası boyut kazandığını kaydeden gazete, Rum yetkili makamlarının şu ana kadar söz konusu üç şirket veya şirket sahipleri hakkında herhangi bir soruşturma başlatmadığını ve Slovakya’dan Rum polisine adli yardım talebi gelmediğini yazdı.