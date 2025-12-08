Politis gazetesi, Rum Denizcilik Müsteşarı Marina Hacimanoli’nin dün bir soru üzerine yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Rum bandıralı gemilere uyguladığı ambargonun kalkması yönünde henüz herhangi bir gelişme olmadığını söylediğini aktardı.

Hacimanoli, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in bu konuyu sürekli gündeme getirdiğini, ambargonun kalkması için yoğun çaba sarf edildiğini ve bir gelişme yaşanmasını umut ettiğini belirtti.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in Almanya ziyaretinde Almanya Başbakanı’yla gerçekleştirdiği görüşme sonrasında kamuoyuna, Güney Kıbrıs’ın, Türk iş insanlarına, AB ülkelerine giriş vizesi verilmesinde kolaylık sağlanmasına karşılık olarak Rum bandıralı gemilerin Türk limanlarına demirlemesine izin verilmesi önerisini sunacağına dair haberler düştüğünü de hatırlattı.

Hristodulidis’in 11 Kasım tarihinde verdiği bir röportajda bu öneriyi açıkladığını ifade eden gazete, önerinin Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığı sırasında sunulmasının beklendiğini de vurguladı.