Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) AB’nin SAFE programından (AB'nin silahlanma finans programı) yararlanarak envanterine eklemek istediği silah sistemleri listesinde hava, kara ve deniz birliklerinin kabiliyetlerini geliştirecek teçhizat, mühimmat ve telekomünikasyon malzemeleri yer aldığı haber verildi.

Haftalık Kathimerini “SAFE Aracılığıyla Fransız Helikopterleri ve Yüzer İmkanlar” başlıklı haberinde, SAFE programında Güney Kıbrıs için öngörülen ve ilk parçası 2026’nın ikinci yarısında verilecek ödeneğin 1,2 milyar euro olduğunu hatırlattı.

Gazeteye göre listede belli silah sistemi isimleri yer almıyor, genel ihtiyaçlar ifade ediliyor. Gazeteye konuşan yetkili kaynaklar Rum Savunma Bakanlığı ve RMMO’nun, Hava komutanlığının uçar imkan sayısını tamamlamak için 140 milyon euroluk bir ödeneğin serbest bırakılmasını istediğini kaydetti. Askeri kaynaklar ise Fransa ile yapılan 6 adet H145M tipi helikopter alımı sözleşmesindeki, 6 adet daha alım opsiyonunun SAFE programı aracılığıyla aktive edilmesi üzerinde durulduğunu aktardı.

Halen 2 adet H145m tipi helikopter mayıs ayında RMMO’nun envanterine girdi. 6 helikopter daha alınırsa RMMO envanterindeki toplam sayı 12’ye yükselecek.

Habere göre, listede, insansız hava araçlarına (İHA) ve İHA’ları etkisiz hale getirme sistemlerine (anti drone) ağırlık verildi.

Bu alanda iki tercih var. Biri, merkezi Limasol’da bulunan “Swarmly Aero” isimli yerli şirketle, ikincisi ise Yunan şirketleriyle iş birliğiyle ilgili. RMMO’nun envanterinde “H-10 Poseidon” İHA’sı bulunuyor ve bunu, "Topçu Bataryasının koruyucu azizi Ayia Varvara" yortusunda teşhir etti.

Talep listesinde Deniz Komutanlığı için tipi belirtilmeyen su üstü imkanlar ifadesi yer alıyor. Bunların büyük olasılıkla İtalya ve Fransa’nın üretmekte olduğu açık deniz karakol gemisi olacağı tahmin ediliyor.

Gazete haberine göre, Kara Komutanlığı için zırhlı personel taşıyıcılar, listenin başında yer alıyor. Askeri kaynaklara göre, mevcut imkanlarını geliştirilmiş silah sistemleri ekleyerek geliştirmek için bir miktar ödeneğin serbest bırakılmasını isteyen RMMO'nun ihtiyaç listesinde, dürbün, taşınabilir ya da araçta nişancılık sistemleri, iletim malzemesi ve diğer telekomünikasyon teçhizatı yer alıyor. Listede tanklar için roketler, havan ve tüfek mermileri gibi çeşitli tipte mühimmat yer alırken, havanlar konusunda pakette, Fransız helikopterlerinin SPIKE ER 2, Lazer güdümlü FZ275 LGR roketleri, güdümlü FZ606 roketleri, FZ231 güdümsüz füzeleri de yer alıyor.