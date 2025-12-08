Avrupa Komisyonu’nun temsilcisi Johannes Hahn bu hafta Ada’da olacak. BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ve Hahn gelişmeleri ele almak, adım ve eylemleri koordine etmek için görüşmeyi planlıyor. Hahn, Cumhurbaşkanı Erhürman ve Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis ile de görüşmeyi planlıyor.

Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis,11 Aralık Perşembe günü Johannes Hahn’ın da Ada’da olacağını, belirtti ve bunun, “Kıbrıs sorununun Avrupa boyutunun önemi açısından ‘şanslı tesadüf’ olduğunu söyledi.

Holguin’in ziyaretinin, çoklu görüşmenin ön hazırlıkları hedefini taşıdığını da belirten Letimbiotis, (Holguin’in) Hahn ile de görüştükten sonra, çoklu görüşmenin tarihini belirlemek hedefiyle Ankara ve Atina’ya gideceğini kaydetti.