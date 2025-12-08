Güney Kıbrıs'ta yoğun yağış ve olumsuz hava koşulları önceki akşamdan başlayarak dün de ektili oldu, sabahın erken saatlerinde Trodos’a kar serpişti.

“Alphanews” haber sitesi, Kıbrıs’ta etkili olan yağışlı hava sisteminin özellikle Baf bölgesinde önceki günden beridir yoğun yağışlar getirdiğini yazdı.

Birçok bölgede aşırı yağışların etkili olduğunu belirten haber sitesi, dün sabah erken saatlerde ise Trodos’ta hafif kar serpiştirdiğini aktardı.

Sarı alarm durumunun devam ettiği de belirtilen haberde, dağlık kesimlerde bazı yollarda toprak kaymaları olması sebebiyle sürücülerin dikkatli olması çağrısında da bulunuldu.