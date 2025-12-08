Kıbrıs Rum yönetimi Başkanı Hristodulidis, Bakanlar Kurulu’nda değişiklik yaptı, ‘aşırı’ milliyetçi isimleri kabineye aldı.

Rum muhalefeti değişiklikleri sert sözlerle eleştirdi, ''ELAM zihniyeti kabineye girdi'' yorumları yaptı.

Anne ve babası terör örgütü EOKA’nın önemli ‘savaşçılarından’ biri olan Marinos Mousiouttas Çalışma Bakanı, ilk kez bir general 'en iyi Türk ölü Türk'tür' anlayışına da sahip ELAM'cı Konstantinos Fytiris Adalet Bakanı, 'aşırı milliyetçi' DİKO milletvekili Neophytos Charalambides Sağlık Bakanı ve DİKO Genel Başkan yardımcısı Michalis Damianos Enerji Bakanı oldu. Hristodulidis’in özellikle kabinede önemli görevleri DİKO’ya ve ELAM'a teslim etmesi dikkat çekti. DİKO ile ELAM Kıbrıs’ta federal bir çözüme de karşı çıkması ile biliniyor. Ada’da tek çözümün üniter bir ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ olduğunu savunuyor, Türkleri azınlık olarak kabul ediyor.

POLİTİS: ESKİ ASKER VE ELAM'IN ÇEVRESİNDE HAREKET EDEN YENİ BAKAN AŞIRI SAĞA YENİ BİR AÇILIM

Öte yandan Politis gazetesi, Hristodulidis’in yaptığı kabine değişikliğine atıfta bulunarak, bunun Hristodulidis’in milletvekilliği seçimleri öncesinde DİKO ve DİPA’yı memnun etmek ve 2028 yılında gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri öncesinde bu partilerle arasındaki iş birliğini yenilemekle ilgili net çabasından ibaret olduğunu yazdı.

DİKO ile DİPA’nın hükümette artık ikiden fazla bakanı olduğunu yazan gazete, eskiden asker olan ve ELAM’ın çevresinde hareket eden Konstantinos Fitiris’in bakan olmasının ise aşırı sağda yeni bir açılım olarak görüldüğünü belirtti.

Gazete EDEK partisine mensup olan Tarım Bakanı Maria Panayotu’yla ilgili olarak kabinede bir değişikliğe gidilmemesine rağmen, EDEK’in dün Hristodulidis’in aldığı kararlar konusunda hoşnutsuzluğunu ortaya koyan bir açıklama yaptığını kaydeden gazete, partinin hükümetle ilişkilerinin gözen geçirilmesi gündemiyle partinin siyasi bürosunu Pazar gün olağan üstü toplantıya çağırdığını kaydetti.

Fileleftheros gazetesi konuyla ilgili haberinde Hristodulidis’in daha politik ve daha az teknokratik bir şemayla ilerlemeye karar verdiğini kaydeden gazete, bakanların siyasi coğrafyasına bakıldığında gerek DİKO gerek de DİPA’nın kabinedeki varlığının güçlendiğinin kayda geçirildiğini ifade etti.

Buna paralel olarak Hristodulidis’in başkanlık adaylığını destekleyen ve bunun için çalışan aynı zamanda kendisini destekleyen kişilerin çevresine ait olduğu düşünülen kişileri bakan yapmaya özen gösterdiğini yazan gazete, DİKO’nun yeni Hristodulidis hükümetindeki varlığının güçlenmiş göründüğünü çünkü partinin iki başkan yardımcısının (Mihalis Damianos ve Neofitos Haralambidis) bakanlar kurulunda yer alacağını belirtti.

Marinos Musiuttas’ın bakan olmasıyla DİPA’nın da güçlendiğini kaydeden gazete, siyasi partilerin alınan kararlarla ilgili şikayetlerinden ise kaçınılamadığına işaret etti.

EDEK’in kabineye kendi partisinden birinin neden seçilmediği konusunda şikâyeti var gibi göründüğünü yazan gazete, Neofitos Haralambidis’in bakanlığa seçilmesiyle ilgili olarak ise DİKO’da bazı şikayetler olduğunu çünkü Haralambidis’in seçilmesinin partinin Limasol’daki oy pusulasını zayıflattığının düşünüldüğünü iletti.

Haralambidis’in DİKO’nın en güçlü kartlarından biri olarak addedildiğini yazan gazete, Hristodulidis’in kabineden ayrılan bakanlarla görüşmelerinin ise iyi bir ortamda geçtiğini ve bugüne kadarki iş birlikleri ile hükümete katkılarından ötürü Hristodulidis’in kabineden ayrılan bakanlara teşekkür ettiğini ekledi.