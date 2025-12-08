Rum basını, Ukrayna-Rusya savaşında bir anlaşma sağlanması durumunda ABD’nin dikkatini Kıbrıs sorununa çevireceğini iddia ederken Türkiye’nin ise bazı “kırmızı çizgilerinden” bahsetti.

Güney'de yayımlanan Fileleftheros gazetesi: “Türkiye’nin Kırmızı Çizgileri ve Korkusu” başlığı altında verdiği analiz ve yorum haberinde, Ukrayna krizinin bir anlaşmayla sonuçlanması durumunda ABD’nin dikkatini Kıbrıs sorununa çevireceği iddiasında bulunarak, Türkiye’nin ise garantiler başta olmak üzere bazı kırmızı çizgileri olduğunu öne sürdü.

Gazete analizinde özetle, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ukrayna krizinde bir anlaşmaya varılması durumunda Kıbrıs sorununun çözümüne odaklanacağı yönünde bilgiler bulunduğunu iddia ederek, ABD’nin Türkiye Büyükelçisi’nin geçen hafta yaptığı açıklamalara da atıfta bulundu.

Haberde, ABD yönetiminin şu an için Kıbrıs sorununa aktif müdahale edeceğine dair ciddi belirtilerin olmamasına karşın bu ihtimalin ABD’li yetkililer tarafından “açık tutulduğu” öne sürüldü.

Gazete, öte yandan Türkiye’nin, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin AB dönem başkanlığı sırasında Kıbrıs sorununa ilişkin özlü bir müzakereye sıcak bakmadığını” iddia ederek Türkiye’nin Kıbrıs sorununa üç eksende yaklaştığını savundu.

Habere göre “iki devletli çözümde ısrar etme” ilk eksen olurken, Türkiye’nin “Kıbrıs’ın İsrail tarafından kontrol edilmesi gibi abartılı bir korkuya da sahip olduğu” öne sürüldü.

Haberde ayrıca, Türkiye’nin üçüncü ekseninin ise garantörlüğünü ve adadaki askeri varlığını sürdürmek olduğu, Ukrayna ve Filistin’de garantörlük rolünün görüşüldüğünü gören Türkiye’nin, adadaki garantörlüğü konusunda avantaj elde ettiğini düşündüğü iddia edildi.