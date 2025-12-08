Güney'de yayımlanan Fileleftheros, Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas’ın, “Evangelos Florakis Deniz Üssünde” düzenlenen Ay. Nikolau yortusu kutlamasında RMMO deniz kuvvetinin, Rum yönetiminin yeni stratejik yönelimine etkin destek vermek için eylem ve olanaklarını güçlendirerek, dinamik dönüşüm içerisinde olduğunu söyledi.

Güney Kıbrıs’ın “Doğu Akdeniz’de gittikçe yükselen ve aktifleşen bir role sahip olduğunu” öne süren Palmas, deniz kuvvetinin modern, çok yönlü ihtiyaçlara cevap vererek misyon alanını genişlettiğini, artık deniz tehditlerini göğüslemeden arama kurtarma görevlerine katılıma ve insani operasyonlara destek vermeye kadar geniş yelpazede operasyonel faaliyet üstlendiğini kaydetti.

Palmas Rum yönetiminin, Doğu Akdeniz’in değişken ve karmaşık güvenlik alanının bilinciyle, silahlanma programını hayata geçirerek operasyonel kabiliyetini güçlendirdiğini ve komşu ülkelerle ve önemli bölgesel oyuncularla ilişkilerini derinleştirmek hedefiyle metotlu ve hedefli bir dış politika yürüttüğünü söyledi.