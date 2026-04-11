Türkiye’de dini duyguları Türkiye’de kendisini “metafizik uzmanı” olarak tanıtan ve dini duyguları istismar ederek dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle hakkında çok sayıda işlem bulunan Hakan Erkan, Güney Kıbrıs’ta Larnaka’da tutuklandı.

Larnaka’da yapılan rutin kimlik kontrolü sırasında yakalanan Erkan’ın KKTC’den kaçak yollarla Güney Kıbrıs’a geçtiği belirtildi.

Rum basınında yer alan bilgilere göre, kendisini “metafizik uzmanı” olarak tanıtan Erkan’ın, internet üzerinden dini ve metafizik uygulamalar adı altında insanları dolandırdığı öne sürüldü.

Rum Polisi, zanlının Türkiye’de dolandırıcılık, tehdit ve hakaret suçlamalarıyla arandığını ve hakkında yakalama kararı bulunduğunu açıkladı.

Yetkililer, zanlının Larnaka’da dün saat 15.45 sıralarında tespit edilerek gözaltına alındığını ve hakkında sınır dışı işlemlerinin başlatıldığını bildirdi.

Zanlının adaya büyük olasılıkla kuzeyden yasa dışı yollarla geçtiği değerlendiriliyor.

Soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden oluşturulduğu iddia edilen dolandırıcılık ağı da mercek altına alındı.

Erkan’ın daha önce Türkiye’de birçok suça karıştığı, farklı dosyalardan arandığı ve geçmişte cezaevine girip çıktığı da iddialar arasında yer aldı.

Şubat ayında Türkiye’de hakkında dolandırıcılık suçlamaları gündeme gelen Erkan’ın, yasa dışı yollarla Kuzey Kıbrıs’a kaçtığı öne sürülmüştü.

Zanlının sosyal medya paylaşımlarında kamu görevlilerine yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı ve bu nedenle de adli süreçlerin sürdüğü belirtildi.