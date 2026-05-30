Fileleftheros’un haberine göre Rum İtfaiye Teşkilatı Başkanı ve Ulusal Yangın Koordinatörü Nikos Longino, zor bir yaz beklediklerini belirterek, geçen yılki trajediyi yeniden yaşamamak için ağırlığı yangın önlemeye verdiklerini söyledi.

Longino bu amaçla itfaiye teşkilatına ait İnsansız Hava Araçları ile gözetleme yapacak bazı grupları seferber ettiklerini söyledi.

Nikos Longino, İtfaiye ve Orman Dairesi ekipleri dışında, kamu ve özel kurumlardan ekiplerin, Limasol ve Baf’ta sürekli yangın çıkan bölgelerde kendi imkanlarıyla devriye yapabilmesine olanak tanıyacak protokolleri Hukuk Dairesi’ne gönderdiklerini sözlerine ekledi.

Longino yangın açısından riskli buldukları noktaların denetimi için kırsal alana kameralar yerleştirdiklerini, GPS yayını yapacak stratejik noktalara konuşlandırılacak 12 tanker alımı için ihaleye çıktıklarını söyledi.

400 gönüllüden oluşan 11 gruba da yangınla mücadele konusunda eğitim verdiklerini belirten Longino, herhangi bir durumda gönüllülere mesaj yoluyla çağrı yapacaklarını anlattı.

Longinos, biri Rum yönetimi tarafından bu yıl alınan toplam 13 uçara sahip olduklarını kaydederek, üç uçar daha edineceklerini belirtti.