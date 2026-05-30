Fileleftheros “Ateş Karteli Kıbrıs’a da Dokundu… Skandal Şirket Ülkenin Ortağı” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Rum Orman Dairesi’nin, 2019’da adını “Titan Fire Fighting Company S.L” olarak değiştiren ve 2025’te İspanya Mahkemesi tarafından ihaleye fesat karıştırmaktan suçlu bulunan “Avialsa” şirketi ile 2020’den 2024’e kadar 32 milyon 194 bin 500 euroluk sözleşme imzaladığını aktardı.

Avialsa ve Titan Firefighting Company’nin Rum Orman Dairesi ile yıllarca yangın söndürme hava imkanları kiralama ve bakım/onarım konularında iş birliği yaptığını yazan gazete, Orman Dairesi’nin AVialsa’ya “yurt dışında eğitim ve burs” başlığı altında 61 bin 630 euro ödeme yaptığına dair belgeye de uylaştığını aktardı.