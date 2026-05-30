Fileleftheros’un haberine göre, Teşkilattan yapılan açıklamada, CY-Alert'in halkın can ve mal güvenliği için gerekli önlemleri alabilmesi için uyaracak bir sistem olduğu belirtilen açıklamada, 2-15 Haziran döneminde sistemin gerçek şartlarda sınanması için, önceden belirlenmiş bölgelerdeki insanların cep telefonlarına deneme mesajları atılacağı kaydedildi.

Cep telefonlarına “Deneme-Deneme-Deneme” veya “Tatbikat, Tatbikat, Tatbikat” işareti taşıyacak mesajlara güçlü ses sinyali ve titreşim de eşlik edecek. Mesajların alınabilmesi için cep telefonlarında ilgili uygulamanın aktif edilmesi istendi.