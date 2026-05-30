Şirketin üretim tesislerini gezen Fileleftheros “Kıbrıs’ta Yeni Nesil Savunma ‘İnşa Ediliyor’” başlıklı haberinde, üretilen ürünleri de yansıtan bazı fotoğraflar yayımladı.

Gazete Rum Milli Muhafız Ordusu’na (RMMO) topçu birliği için iki “H-10 Poseidon” insansız hava aracı (İHA) hediye ettiğini hatırlattığı şirketin, yeni İHA’larını “düşman elektromanyetik ortamında çalışmaya devam edebilecek şekilde tasarlayıp gerçek şartlar altında denemekte olduğunu yazdı.

Şirketin insansız yüzey araçları (İDA) da ürettiğini yazan gazeteye göre, Rafalovsky ürettikleri İDA’ların Rum yönetiminin sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesinin” (MEB) gözetim ve/veya denetiminde kullanılabileceğini söyledi. İDA’ların ayrıca caydırıcı veya acil müdahale rolü oynayabileceğini, operasyonel yük taşıyabileceğini ve “çok yönlü savunma mimarisinin parçası olarak ada çevresinde konuşlandırılabileceğini” anlattı. İHA’ların geniş görüş alanı sağlayabileceğini, İDA’larını da tepki veya iletişim rölesi olarak çalışarak, yüzlerce kilometrekarelik alanı kapsayabilecek yoğun bir koruma ağı oluşturabileceğini söyledi.

Rafalovsky, Güney Kıbrıs’ın, tarihinde ilk kez “kendisine yönelik herhangi düşman askeri faaliyetine karşı caydırıcılık geliştirme fırsatı bulunduğunu, bu fırsatı değerlendirip değerlendirmeyeceğine Rum yönetiminin karar vereceğini söyledi.