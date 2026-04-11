Girne Alsancak’ta yaşanan olay infiale neden oldu. Eşini ‘grup seks’ yapmaya zorlayan İskender Dündar, para karşılığı eve getirdiği Bangladeşli Nur Uddin ile kadına defalarca tecavüz etti. Olay polisin bilgisine geldikten kısa süre sonra Dündar ve Uddin mahkeme emri ile tutuklanarak dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

EŞİNİ ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ

Lapta Polis Karakolunda görevli polis memuru Mehmet Yusuf Turan, zanlıların ‘Tecavüz’, ‘Şiddet tehdidi” suçlarından tutuklandıklarını söyledi. Olayın 29 Mart ile 4 Nisan tarihleri arasında 4 farklı tarihte yaşandığını kaydeden Turan, zanlı İskender Dündar’ın eşini “yapmazsan seni öldürürüm” diye tehdit ettiğini ifade etti. Olayın mağdur kadın tarafından 9 Nisan tarihinde polisin bilgisine geldiğini kaydeden Turan, zanlıların dün akşam tespit edilerek tutuklandığını ifade etti.

İFADELERİ ÇELİŞKİLİ VE FARKLI

Soruşturmayı yürüten polis memuru Mehmet Yusuf Turan, olayın geçtiği evde mahkeme emri ile yapılan aramada, yatak odasında çarşaf ve yastık kılıflarının yanı sıra müşteki kadının kıyafetleri ve iç çamaşırlarının tahlil için emare alındığını kaydetti. Zanlılardan yapılan ilk sorgulamada, ifadelerin çelişkili ve birbirlerinden farklı olduğunu kaydeden Turan Dündar ve Uddin’in sözlü beyanlarının araştırılacağını belirtti. Soruşturmanın çok yeni olduğunu dile getiren Turan 3 gün tutukluluk talep etti.

PİŞKİN SAVUNMA

Mahkemeden söz hakkı alan zanlı İskender Dündar, olayın eşinin isteği üzerine gerçekleştiğini iddia ederek, “Eşimin isteği üzerine oldu. Ülkelerinde böyle bir inanç doğaldır” dedi. Zanlı Nur Uddin ise “Beni eve bu adam çağırdı” şeklinde kendini savundu.

Yargıç Mine Gündüz işlenen suçun ciddiyetine vurgu yaparak polisin araştırmasının devam ettiğini bu süre içinde zanlıların 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.