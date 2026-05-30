Politis ve diğer gazeteler, hayvancıların dün Rum başkanlık sarayı önündeki eyleminin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’ten randevu alınmasıyla sonuçlandığını yazdı.

Gazetenin fotoğraflarla geniş yer verdiği haberde özetle, hayvan itlafları başta olmak üzere sektörle ilgili uygulamaları GSP Stadyumu'ndan Rum başkanlık sarayına kadar oluşturduğu konvoyla protesto eden hayvan üreticilerinin Hristodulidis’ten salı günü için randevu aldığı aktarıldı.

Hayvancıların durumu pankartlarla da protesto ettiğini ifade eden gazete, eyleme “Popi” adında bir eşeğin damga vurduğunu belirtti. Gazete, 3 bin hayvanı olan üreticinin ağılında sadece eşeği Popi'nin kaldığını ifade ettiğini aktardı.

Gazete, hayvancı temsilcilerinin salı günü Hristodulidis’le görüşmesinin beklendiğini belirtti.