Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) unutulmaz Genel Sekreteri, Kıbrıs Türk siyasetinin öncü isimlerinden Naci Talat Usar, ölümünün ardından adını yaşatmaya devam ediyor. Bu kapsamda, CTP Gönyeli Ocak Örgütü ile Naci Talat Vakfı tarafından bu yıl 28’incisi düzenlenen Naci Talat Halı Saha Futbol Anı Turnuvası, 4-15 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Gönyeli Spor Kulübü Akademi Sahası’nda oynanacak turnuvada bu yıl iki farklı kategori yer alacak. Kadınlar ve 10 yaş altı çocukların oynayacağı turnuvada, takımlar hem rekabet edecek hem de dostluk ruhunu sahaya yansıtacak. Turnuva kapsamında kadınlar kategorisinden 4 takım karşı karşıya gelecek. Turnuvada, Dumlupınar Türk Spor Kulübü, Gönyeli Spor Kulübü, Balıkesir Spor Kulübü ve Biker Ladies takımları yer alacak.

Lisanssız sporcular için yaş sınırı uygulanmayan turnuvada, sporu yalnızca rekabet değil, aynı zamanda birlikte vakit geçirme ve eğlenme aracı olarak gören herkes sahada yer alma fırsatı buluyor. Ayrıca, liglerde forma giyme imkanı bulamayan 25 yaş altı genç kadın futbolcuların da turnuvaya katılarak yeteneklerini sergilemeleri ve spor yapmayı sürdürmeleri teşvik ediliyor.

Turnuvanın son günü 15 Temmuz’da ise Milletvekilleri ile basın mensupları arasında bir gösteri maçı düzenlenecek, ardından final müsabakası ile ödüller verilecek.