Birinci Lig ekiplerinden Türk Ocağı, Teknik Direktör Rıza Erseven’i takımın başına getirdi.

Geçtiğimiz hafta Ahmet Dedekorkut’un görevinden ayrılmasının ardından Rıza Erseven ile temasa geçen sarı siyahlı yönetim, teknik adam ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Daha önce de Türk Ocağı’nda görev yapan Erseven, son olarak 2021-22 sezonunda Girne ekibinin başında yer almıştı. Erseven’in teknik ekibinde Aksel Kaptanoğlu yer alacak. 23 haftası geride kalan lige Türk Ocağı 31 puanla 9. sırada yer alıyor.