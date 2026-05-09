Trendyol Süper Lig'de 33. hafta heyecanı sona erdi.

Galatasaray, Hesap.com Antalyaspor'u konuk ettiği karşılaşmada rakibini 4-2 yenerek sezonun bitimine 1 hafta kala üst üste 4. kez şampiyonluğunu ilan etti.

Deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, puanını 73'e yükseltti ve sezon sonuna 1 hafta kala ligi 2. basamakta tamamlamayı garantiledi.

Trabzonspor 69 puanla üçüncü, Beşiktaş 59 puanla dördüncü, Göztepe ise 55 puanla beşinci sıradaki yerini korudu.

Zecorner Kayserispor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, 27'şer puanla lige veda etti.

Sonuçlar

Süper Lig'in 33. haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Natura Dünyası Gençlerbirliği-Kasımpaşa: 3-2

Galatasaray-Hesap.com Antalyaspor: 4-2

Beşiktaş-Trabzonspor: 1-2

RAMS Başakşehir-Samsunspor: 3-0

Kocaelispor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 0-1

Göztepe-Gaziantep FK: 2-1

TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe: 0-3

ikas Eyüpspor-Çaykur Rizespor: 4-0

Corendon Alanyaspor-Zecorner Kayserispor: 3-1

Puan durumu

Trendyol Süper Lig'de 33. hafta mücadelesinin ardından puan durumu şöyle oluştu:

O G B M A Y AV P 1.GALATASARAY 33 24 5 4 77 29 48 77 2.FENERBAHÇE 33 21 10 2 74 34 40 73 3.TRABZONSPOR 33 20 9 4 61 36 25 69 4.BEŞİKTAŞ 33 17 8 8 57 38 19 59 5.GÖZTEPE 33 14 13 6 42 29 13 55 6.RAMS BAŞAKŞEHİR 33 15 9 9 56 34 22 54 7.SAMSUNSPOR 33 12 12 9 43 45 -2 48 8.ÇAYKUR RİZESPOR 33 10 10 13 44 50 -6 40 9.TÜMOSAN KONYASPOR 33 10 10 13 42 48 -6 40 10.CORENDON ALANYASPOR 33 7 16 10 40 39 1 37 11.KOCAELİSPOR 33 9 10 14 26 37 -11 37 12.GAZİANTEP FK 33 9 10 14 42 56 -14 37 13.İKAS EYÜPSPOR 33 8 8 17 30 45 -15 32 14.KASIMPAŞA 33 7 11 15 32 49 -17 32 15.NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ 33 8 7 18 33 47 -14 31 16.HESAP.COM ANTALYASPOR 33 7 8 18 32 55 -23 29 17.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK 33 7 6 20 29 53 -24 27 18.ZECORNER KAYSERİSPOR 33 5 12 16 25 61 -36 27

Gelecek haftanın programı

Süper Lig'in 34. ve son haftasında ise şu müsabakalar oynanacak:

Fenerbahçe-ikas Eyüpspor

Kasımpaşa-Galatasaray

Zecorner Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor

Çaykur Rizespor-Beşiktaş

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor

Gaziantep FK-RAMS Başakşehir

Samsunspor-Göztepe

Trabzonspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği

Hesap.com Antalyaspor-Kocaelispor