Stat: İskele Cumhuriyet Stadı

Hakemler: Ali Özer, Emre Çevikdal, Merve Ateş.

DND L. Gençler Birliği: Hamit, Galip, Erol, Yalçın, Berke, Mustafa(Bartu) Berk, İsmail, Ozan(Serhat), Ayettullah(Efe), Bülent.

Değirmenlik: Hakkı, Ümitcan, Osman, Yasin, Oğulcan, İlyas, Kagan(Deniz), Barkın, Güvenç(Caner), Şükrü(Doğan), Arda Eren.

Goller: Dk. 73 Arda (Pen.) Dk. 81 Şükrü(Değirmenlik)

İbrahim DALOĞLU

Aksa 1. Ligin 30. Haftasında play-off hattındaki iki takım DND L. Gençler Birliği ile Değirmenlik arasındaki zorlu maçın galibi konuk Değirmenlik oldu.

İlk devresinde ev sahibi Gençler Birliği’nin daha iyi oynadığı karşılaşmada ikinci devrede oyun üstünlüğünü eline alan konuk Değirmenlik sahadan 2 – 0 galip ayrıldı.

Dk.62 Değirmenlik’ın hızlı gelişen atağında defans arakasında topla buluşan Güvenç kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunda kaleci Hamit gole izin vermedi.

Dk.72 Değirmenlik atağında sol kanatta topla buluşan Deniz’in ortasında Ayettulah’ın koluna çarpması sonrasında hakem penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan Arda topu ağlara gönderdi. 0-1

Dk.85 Gençler Birliği’nin defansının topu uzaklaştırmak isterken topu kapan Deniz’in pasıyla topla buluşan Şükrü altı pas köşesinde sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-2

Geriye kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç DND Gençler Birliği 0 - Değirmenlik 2 şeklinde tamamlandı.

Bu sonuçla Değirmenlik 56 puanla ligi 3. sırada tamamlarken, DND L. Gençler Birliği ise 51 puanla ligi 5. sırada bitirdi.