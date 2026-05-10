Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig'de 30. Hafta maçları oynandı. AKSA Süper Lig 30. Hafta Maçlarından sonra Lefke, Karşıyaka, Mesarya ve Mormenekşe takımları play out oynayacaklar. Mesarya ve Mormenekşe’nin play out oynaması geçen hafta kesinleşmişti.

PLAY OUT PUAN DURUMU VE EŞLEŞMELERİ BELİRLENDİ

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig’de 30 haftalık normal sezonun tamamlanmasının ardından Play Out Grubu’nda mücadele edecek dört takım belli oldu.

Normal sezonu alt sıralarda tamamlayan Lefke, Mesarya, Karşıyaka ve Mormenekşe ligde kalma mücadelesi verecek ekipler olarak Play Out grubunu oluşturdular. 4 takımın ligi bitirdikleri puanlarının yarısını taşıyarak oynanacakları karşılaşmaların ardından 2 ekip daha Süper Lig’e veda edecek.

Normal sezon sonunda son 2 sırada yer alan Gönyeli ve Yeniboğaziçi, Süper Lig’e veda eden iki takım olmuşlardı.

PLAY OUT GRUBU PUAN DURUMU

1) Lefke, 18 puan

2) Karşıyaka, 16 puan

3) Mesarya, 16 puan

4) Mormenekşe, 14 puan

PLAY OUT GRUBU İLK MAÇ EŞLEŞMELERİ

Lefke – Mesarya,

Karşıyaka – Mormenekşe,