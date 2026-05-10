Aksa 1. Ligin 30. ve son haftasının en önemli maçında 1. Lig şampiyonluğu için sahaya çıkan Aslanköy ile play-off oynamak isteyen Düzkaya Çatalköy Stadı’nda karşılaştı.

Orta hakemliğini Turgay Misk’in yaptığı ve oldukça gergin geçen karşılaşmanın sonunda sahadan 3- 2’lik galibiyetle ayrılan Düzkaya play-off oynama hakkı elde ederken, Aslanköy’ü şampiyonluktan etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Aslanköy 1. Dakikada Sinan’ın kafa golüyle öne geçerken, 29. Dakikada Mehmet’in ayağından Düzkaya beraberlik golünü buldu ve ilk devre 1 – 1 tamamlandı.

İkinci devre yakaladığı fırsatları değerlendiren Düzkaya 73. Dakikada Celal’ın golüyle öne geçerken, 85. dakikada Mehmet skoru 3 – 1 yaptı. 87. Dakikada Mahmut kendi kalesine golü atınca maçta skor 3 – 2 oldu. Maçın uzatma anlarında saha içi gerginleşti ve ikisi Aslanköy’e bir tane de Düzkaya’ya kırmızı kart çıktı.

Maç 3 - 2 ‘lik Düzkaya üstünlüğünde tamamlandı.