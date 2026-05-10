Stat: Mormenekşe Cemal Balses Stadı

Hakemler: Hakan Ünal, Yusuf Bakar, Yusufcan Dönder

Mormenekşe: Doğuhan, Ahmetcan, Kobina Amoah, Fetin, Cafer (Barış), Aziz, (Hüseyin), Mehmetali(Mustafa), Arda(Devrim), Emre(Cenker), Modou Gadj, Daniel Kehinde

A.Yeşilova: Beren, Billy Osman, Tamer(Eyyüp), Burak(Onur), Halit, Fidelis, Cemal(Ömer), Abdullah(Arda), Mert, Joseph Ofori(Muhammet), Weston.

Goller: Dk. 17 Madou Gadj, Dk. 33 Emre (Mormenekşe)

İbrahim DALOĞLU

Aksa Süper Ligin 30. Haftasında play-out hattında olan Mormenekşe ligde hiçbir iddiası olmayan A. Yeşilova’yı konuk etti.

Karşılaşmaya daha atak başlayan konuk Yeşilova olmasına karşı golü bulan ev sahibi Mormenekşe oldu.

Dk.17 Mormenekşe takımının orta alanda kazandığı topla buluşan Emre uzun topla Gadj’ı buluşturmak istedi. Yeşilova defansından Tamer’in göğsü ile topu kalecisine vermek isterken araya giren Gadj topu boş kaleye gönderdi.1-0

Dk.33 Mormenekşe’nin organize gelişen atağında Yeşilovaceza sahası üzerinde topla buluşan Arda güzel bir ara pasıyla defans arkasına kaçan Emre’yi buluşturdu. Emre de sağ çaprazdan güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi.2-0

İlk devre 2-0 Mormenekşe üstünlüğünde tamamlandı.

İkinci devreye kontrollü başlarken 54. dakikada orta alandaki bir hava topu mücadelesinde Mormenekşe futbolcusu Aziz’in aldığı darbe sonucunda burnu kırıldı.

Geriye kalan dakikalarda her iki takımın çabası gol getirmeyince karşılaşma Mormenekşe 2 – A. Yeşilova 0 şeklinde tamamlandı.

Bu sonuçla Mormenekşe puanını 28 yaparken, A. Yeşilova 38 puanda kaldı.