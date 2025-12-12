Aksa 1. Ligin Girne ekibi Türk Ocağı Limasol Spor Kulübü’nde yaklaşık 1 ay önce görevi bırakan Mustafa Şener ve yönetimi sonrasında yapılan olağanüstü genel kurulda aday çıkmaması nedeniyle Divan Kurulu tarafından yönetilen Türk Ocağı’nda geçtiğimiz akşam yeniden olağanüstü genel kurul toplantısı yapıldı.

Divan üyeleri, olağanüstü genel kurulda yine başkan adayı çıkmaması nedeniyle genel kurulu 15 Aralık 2025 tarihine ertelemek zorunda kaldı. Belirlenen tarihte yapılacak Olağan Genel Kurul, mevcut divan heyeti tarafından oluşturulacak.

Geçtiğimiz hafta genel kurul üyelerinden yönetim yetkisini alan divan heyeti, kulübün gelir–gider durumunu ve yürütülen faaliyetleri üyelerle paylaştı. Sunulan mali ve idari rapor, yapılan oylama sonucu oy çokluğuyla kabul edildi.