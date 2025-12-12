Aksa 1. Lig ekibi Yalova Spor Kulübü A Takımı futbolcularından Melih Rahman Nişancı, hafta sonu oynanan Hamitköy karşılaşmasının son bölümlerinde girdiği ikili mücadele sırasında sağ elinden sakatlandı. Yapılan kontrollerin ardından oyuncunun elinde kırık tespit edildi.
Kulüp sağlık ekibi, genç futbolcunun tedavisine hemen başlandığını açıkladı. Nişancı’nın sahalara dönüş sürecinin, tedavi ve iyileşme sürecine göre şekilleneceği belirtildi.
Yalova Spor Kulübü camiası olarak Melih Rahman Nişancı’ya geçmiş olsun dilekleri iletilirken, oyuncunun kısa sürede sağlığına kavuşması temenni edildi.