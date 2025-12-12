Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig 13.haftanın programı belli oldu.
Program şöyle;
AKSA SÜPER LİG
13 Aralık Cumartesi (Saat 14.00)
Gönyeli – Mesarya
Yeniboğaziçi – Esentepe
Cihangir – Mormenekşe
Karşıyaka – Doğan Türk Birliği
14 Aralık Pazar (Saat 14.00)
Mağusa Türk Gücü - Yenicami
Çetinkaya –Dumlupınar
K.Kaymaklı – Lefke
A. Yeşilova – C. B. Gençlik Gücü
AKSA 1. LİG
13 Aralık Cumartesi, (Saat 14:00)
Binatlı – Düzkaya
Göçmenköy – Larnaka Gençler Birliği
Geçitkale – Baf Ülkü Yurdu
Aslanköy – Maraş
14 Aralık Pazar, (Saat 14:00)
Lapta – Kozanköy,
Yalova – Türk Ocağı Limasol
Değirmenlik – Kaplıca Karadeniz 61
Yılmazköy – Hamitköy