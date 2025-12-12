Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig 13.haftanın programı belli oldu.

Program şöyle;

AKSA SÜPER LİG

13 Aralık Cumartesi (Saat 14.00)

Gönyeli – Mesarya

Yeniboğaziçi – Esentepe

Cihangir – Mormenekşe

Karşıyaka – Doğan Türk Birliği

14 Aralık Pazar (Saat 14.00)

Mağusa Türk Gücü - Yenicami

Çetinkaya –Dumlupınar

K.Kaymaklı – Lefke

A. Yeşilova – C. B. Gençlik Gücü

AKSA 1. LİG

13 Aralık Cumartesi, (Saat 14:00)

Binatlı – Düzkaya

Göçmenköy – Larnaka Gençler Birliği

Geçitkale – Baf Ülkü Yurdu

Aslanköy – Maraş

14 Aralık Pazar, (Saat 14:00)

Lapta – Kozanköy,

Yalova – Türk Ocağı Limasol

Değirmenlik – Kaplıca Karadeniz 61

Yılmazköy – Hamitköy