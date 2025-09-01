KKTC Atletizm Federasyonu’nun gelecek vaat eden atletlerinden Turgut Çelikoğlu, U20 Kulüpler Türkiye Şampiyonası’nda 100 metre branşında birinci oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından organize edilen U20 Kulüpler Türkiye Şampiyonası 30-31 Ağustos tarihlerinde İzmir, Atatürk Stadı’nda gerçekleştirildi. Turgut, takımı ENKA adına 100 ve 4x100 metre branşlarında yarıştı.

İlk gün 100 metre branşında piste çıkan 18 yaşındaki Turgut, rakiplerini geride bırakarak 10.78’lik derecesi ile birinci oldu ve takımına puan kazandırdı.

Turgut’un yer aldığı ENKA 4x100 metre takımı 42.32’lik derecesi ile yarışı ikinci bitirdi.

Genel sıralamada ise Turgut Çelikoğlu’nun takımı ENKA ikinci oldu.