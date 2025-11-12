KKTC Atletizm Federasyonu, her yıl organize ettiği Cumhuriyet Yol Koşusu’nu bu yıl 14 Kasım Cuma günü düzenliyor. Yarışma kapsamında ilk olarak büyükler kategorisinde 8 kilometrelik mesafede yarış yapılacak. Saat 08.00’de Kuzey Çevre Yolu üzerinde bulunan Hamitköy Çemberi’nde başlayacak yarış, Atatürk Stadı’nda tamamlanacak.

Ardından saat 10.00’dan itibaren okulların katılım göstereceği yarışlar gerçekleştirilecek. Küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde yapılacak yarışlarla beraber düzenlenecek törenle Cumhuriyet Yol Koşusu tamamlanacak.

Yarışlara kayıt yaptırmak isteyenlerin KKTC Atletizm Federasyonu’nun Facebook sayfasındaki linklerden kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceği duyuruldu.

Okul yarışları için kayıtlar 13 Kasım Perşembe saat 13.00’te, büyükler kategorisi yarışı için aynı tarihte saat 17.00’de tamamlanacak.