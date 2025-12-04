Sarı ve sürekli basın kartı başvuruları, 26 Aralık’a kadar 10.00–13.00 saatleri arasında Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği sekreterliğine yapılabilecek.

Basın Kartı Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği temsilcisi Cenk Mutluyakalı başkanlığındaki komisyonda, Dış Basın Birliği adına Taner Gönül, Gazeteciler Cemiyeti adına Ertan Birinci, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği adına Songuç Kürşad, Haber Kameramanları Derneği adına Tarkan Kavaz ile sürekli basın kartı sahibi kıdemli gazetecileri temsilen Erten Kasımoğlu’nun yer aldığı belirtildi.

- Basın Kartı başvuru koşulları

Basın-yayın, gazetecilik, radyo-televizyon veya iletişim alanında üniversite ya da yüksekokul mezunu olanlar kesintisiz 1 yıl; farklı bir bölüm mezunları kesintisiz 18 ay; üniversite veya yüksekokul mezunu olmayanlar ise kesintisiz 4 yıl çalıştıktan sonra Sarı Basın Kartı başvurusu yapabiliyor.

KKTC yurttaşları kamu görevlisi olarak çalışıyorsa atanma belgesiyle; özel sektörde görev yapıyorsa sigorta yatırım belgeleriyle başvuru yapabiliyor.

Yurttaş olmayan kişilerin ise ikamet ve çalışma izni yanında, çalıştıkları basın-yayın kuruluşu ile en az 1 yıllık sözleşmeyi tebliğ etmeleri gerekiyor.

Sürekli Basın Kartı başvurusu için, 20 yıl kesintisiz veya 25 yıl kesintili basın kartı taşımış olma şartı aranıyor.

Başvuru koşulları ile başvuru formuna https://www.basinkarti.org/ adresinden ulaşılabilirken; Sarı Basın Kartı başvuru ücreti 250 TL, Sürekli Basın Kartı başvuru ücreti ise 500 TL olarak belirlendi.