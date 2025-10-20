Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleşen 17. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu, koşuldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 17. Tarsus’ta gerçekleştirilen Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu (21 Km) yol koşusuna Türk Silahlı Kuvvetleri Ordu Milli Takımı adına yarışan atletlerimiz Hakan Tazegül, Necat Çapun yine başarılı dereceler elde ederek dikkat çekti. Tarsus da yapılan 17. Uluslararası yarı maraton yol koşusuna Türkiye ile birlikte12 ülke ve 38 ilden 432 sporcunun katılım gösterdiği maraton, büyük bir heyecan ve coşkuyla tamamlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 17. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu, 21 kilometre ve 3 kilometrelik Halk Koşusu kategorilerinde yapılan maratonda, erkekler genel klasmanda ilk üç sırayı Türk sporcular aldı.

45-49 YAŞ GRUBUNDA BİRİNCİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 17. Uluslararası Tarsus Yarı Maraton yol koşusunda Türk Silahlı Kuvvetleri Ordu Milli Takımı adına yarışan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sporcumuz Hakan Tazegül 45-49 yaş grubunda 21 km yol koşusunu 1 saat, 19 dakika, 32 saniye ile Türkiye genelinde birinci olarak çok önemli başarı elde etti. 17. Uluslararası Tarsus yarı maraton (21 Km) yol koşusuna katılan ülkemiz atletlerinden Necat Çapun ise 1 saat, 19 dakika, 32 saniye ile 40-44 yaş grubunda üçüncü oldu.