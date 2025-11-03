Spor İstanbul tarafından düzenlenen Türkiye İş Bankası sponsorluğunda 47. İstanbul Maratonu koşuldu. Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu ünvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliği'nin "Gold Label" kategorisinde yer alan maraton, Anadolu yakasından başlayıp, Avrupa yakasında son buldu. Anadolu Yakası'nda Boğaziçi Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başlayan 42,195 kilometrelik parkur Sultanahmet Meydanı'nda son buldu.

HAKAN TAZEGÜL MARATON BİRİNCİSİ

Türkiye İş Bankası 47. Kıtalararası İstanbul Maratonda (42 Km.) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sporcumuz Hakan Tazegül 44-49 yaş grubunda Türkiye genelinde maraton birinci oldu. Türkiye İş Bankası 47. Kıtalararası İstanbul Maratonu, 42 kilometrelik parkurda 570 atletin katılımı ile gerçekleştiril maratonu 368 atlet tamamlayabildi. Türkiye İş Bankası 47. Kıtalararası İstanbul Maratonunda 44-49 yaş grubunda başarılı sporcumuz Hakan Tazgül parkurun çok zor olduğu son 3-4 km full çıkış yapan ve 368 atlet arasında 2 saat 36 dakika, 48 saniye ile uluslararası alan Türkiye genelinde birinci oldu.

KKTC MARATON REKORU

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sporcumuz Hakan Tazegül 44-49 yaş grubunda Türkiye İş Bankası 47. Kıtalararası İstanbul Yarı Maratonu, 42 kilometrelik parkurda Türkiye genelinde birinci olarak çok önemli başarı elde ederken, Uluslararası sıralamada 368 Atlet arasında da 2 saat 36 dakika 48 saniye ile kendisine ait olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Maraton rekorunu kırarak yeni rekorun sahibi oldu. Eski KKTC Maraton Rekoru 2014 yılında Hollanda’nın Eindhoven Şehrinde 2 saat 37 dakika 41 saniye ile kendisine ait olan eski rekoru kıran Hakan Tazegül başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Yeni KKTC Maraton Rekoru 2:36:48