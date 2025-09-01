Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) ile Şener Trade işbirliği ile düzenlenen para ödüllü Pokka Cup Plaj Tenisi Turnuvası, 30-31 Ağustos 2025 tarihlerinde Kocareis Holiday Resort plajında gerçekleşti.

POKKA CUP Plaj Tenisi Turnuvası, kategorilerinde oynanan zevkli ve çekişmeli final karşılaşmaları ardından düzenlenen ödül töreni ile tamamlandı. Turnuvada sıralama şu şekilde oluştu:

13+ ÇİFT ERKEKLER

1. FLORİN SORODOC - ZEKA BASEL

2. HALİL ALTINBAŞ - MUSTAFA ZORBA

13+ KARIŞIK ÇİFTLER

1. MUSTAFA ZORBA - MELİS MEVLİT

2. GİRNE UMUT YEREBAKAN - FLORİN SORODOC

13+ YENİ BAŞLAYANLARI

1. CEMAL İNCE - ÇAĞIN ÖZTENAY

2. GAYE ABDULLAHOĞLU - BERKECAN EKİNCİ