Türkiye’de Kayseri ilinde gerçekleştirilen 6. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu şampiyonası yarışmaları yapıldı. 6. Uluslararası Kayseri Yarı Maraton (21 Km), (10 Km), Halk koşusu olmak üzere 3 kategoride gerçekleştirildi. Maratona, 22 farklı ülkeden 200 elit ve profesyonel sporcu dahil olmak üzere toplamda 10 bin kişinin katılımı ile gerçekleşti. Kayseri’de 6.cısı düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu 21 Km ve 10 Km yol koşusuna ülkemizin başarılı atletlerinde Hakan Tazegül ile Yusuf Gökalp katılarak önemli başarılar elde ederek kürsüde yer aldılar.

45-49 YAŞ GRUBUNDA HAKAN TAZEGÜL KÜRSÜDE

Kayseri 6. Uluslararası Yarı Maraton yol koşusunda Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Komutanlığı adına katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başarılı atletimiz Hakan Tazegül 45-49 yaş grubunda 10 km (10.300.mt 10 K geçiş 33 dk 49 sn) yol koşusunu 33 dakika, 49 saniye ile hem Uluslararası hem de Türkiye genelinde 57 sporcu arasında birinci olarak çok önemli başarıya daha imza attı.

35-39 YAŞ GRUBUNDA YUSUF GÖKALP KÜRSÜDE

6. Uluslararası Kayseri Yarı Maraton (21 Km) yol koşusuna Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Komutanlığı adına katılan bir başka Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başarılı atletimiz 35-39 yaş grubunda Yusuf Gökalp ise 1 saat, 15 dakika, 27 saniye ile 42 sporcu arasında Türkiye genelinde ikinci oldu.

6. Uluslararası Kayseri Yarı Maraton (10 Km) yol koşusu sonuçları şöyle.