Süper Ligin Girne ekibi Doğan Türk Birliği A Takımı’nın, AKSA Süper Lig 2026-2027 sezonu öncesindeki hazırlık ve kamp programı netleştiği bildirildi.

Doğan Türk Birliği takımı, 16 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 18.00’de Doğan Türk Birliği Spor ve Sosyal Tesisleri’nde toplanarak yeni sezon hazırlıklarına başlayacağı bildirildi. İlk etap çalışmalarını 16 Ağustos 2026 tarihine kadar tesislerinde sürdürecek olan Doğan, ardından kamp programı için Bolu’ya gidecek.

Hazırlık kampının 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 23 Ağustos 2026 Pazar günü sona ereceği açıklanırken, kamp sürecinin tamamlanmasının ardından takımın Kuzey Kıbrıs’a dönerek sezon öncesi çalışmalarına devam edeceği ifade edildi.