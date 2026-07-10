Gönyeli Spor Kulübü taraftarları, kulübün genel kurul sürecine ilişkin yaptıkları açıklamada, belirsizliğin bir an önce sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Haziran ayı sonunda gerçekleştirilmesi gereken genel kurulun henüz yapılmadığına dikkat çekilen açıklamada, kulübün geleceği konusunda camianın bilgilendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Taraftarlar, Gönyeli Spor Kulübü’nün yalnızca bir futbol takımı olmadığını, yılların emeğini, gençlerin hayallerini ve binlerce taraftarın bağlılığını temsil eden köklü bir camia olduğunu ifade etti.

Açıklamada, kulübün demokratik işleyişine sahip çıkılması gerektiği belirtilerek, taraftarlar, üyeler, eski yöneticiler, sporcular ve Gönyeli camiasına genel kurulun en kısa sürede gerçekleştirilmesi için birlik olma çağrısı yapıldı.

Gönyeli Spor Kulübü’nün hiçbir kişiye ait olmadığı, tüm Gönyeli halkının ortak değeri olduğu vurgulanan açıklamada, şeffaflık, hesap verebilirlik ve ortak akıl ilkelerinin kulübün geleceği açısından büyük önem taşıdığı kaydedildi.

Taraftarlar, belirsizliğin sona ermesi ve kulübün yeni sezona güçlü bir şekilde hazırlanabilmesi için genel kurulun en kısa sürede yapılmasını talep etti.

Açıklama, “Gönyeli büyüktür. Gönyeli sahipsiz değildir. Gönyeli Spor Kulübü’nün geleceği hepimizin ortak sorumluluğudur.” ifadeleriyle sona erdi.