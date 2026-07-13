Vedat Kaner Vakfı’nın beşinci kez vereceği 2026-2027 Yılı Yükseköğrenim Destek Bursu başvuruları başladı. Başvurular, 14 Ağustos Cuma gününe kadar kabul edilecek.

Vedat Kaner Vakfı’ndan yapılan açıklamaya göre, 2026-2027 akademik yılı boyunca her ay verilecek burstan KKTC vatandaşı öğrencilerle ortaöğrenimini KKTC'deki okullarda tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yararlanabilecek.

Başvurular, https://vedatkanervakfi.org/ üzerinden yapılabilecek.

-Kaner

Vedat Kaner Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Kaner, konuya ilişkin açıklamasında, son dört yılda burs sağladıkları öğrencilerin başarılarını mutlulukla takip ettiklerini belirtti.

Kaner, önceki eğitim-öğretim dönemlerinde Hemşirelik, Özel Eğitim Öğretmenliği, Elektrik Teknolojisi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Hukuk, İşletme, Psikoloji, Tıp ve Diş Hekimliği gibi farklı bölümlerde eğitim gören gençlerin burs programından yararlandığını ifade etti.