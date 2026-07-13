Bir dönem Beşiktaş'ı çalıştıran Slaven Bilic, Hırvatistan Milli Takımı teknik direktörlük görevine getirildi.
Hırvatistan'ın 2026 FIFA Dünya Kupası'na son 32 turunda veda etmesinin ardından milli takım teknik direktörü Zlatko Dalic, görevinden ayrılmıştı.
Bu gelişmenin üzerine Hırvatistan'da boşalan teknik direktörlük görevine Slaven Bilic getirildi.
Bilic, daha önce 2006-2012 yılları arasında Hırvatistan'ı çalıştırmıştı. 57 yaşındaki teknik direktör, bu dönemde Hırvat Milli Takımıyla 2.15 maç başı puan ortalamasını yakalamıştı.
Bilic, son olarak Suudi Arabistan'ın Al-Fateh ekibini çalıştırmıştı.