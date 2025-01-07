Mehmetçik – Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, Büyükkonuk Spor Derneği yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Bölge ve Büyükkonuk’un sportif gelişimi adına önemli konuların ele alındığı bu verimli görüşmede, ortak hedefler doğrultusunda iş birliği yapılması kararlaştırıldı.

Sporun ve gençliğin desteklenmesi adına göstermiş oldukları hassasiyet ve nazik ziyaretleri için Büyükkonuk Spor Derneği yönetimine teşekkür eden Tuğlu, bu güzel iş birliğinin hayırlı olmasını diledi

Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu öncülüğünde, sporla büyüyen bir gelecek için çalışmaya devam edileceği ifade edildi.