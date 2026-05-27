Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Ahmet Tuğcu, elektriğe yüzde 22 zam yapılmasının gerekçelerinin yeterince konuşulmadığını söyleyerek, yaklaşık 2 buçuk yıldır elektrik maliyetlerinin artış sebeplerini detayları ve rakamlarıyla kamuoyuyla paylaştıklarını kaydetti.

Tuğcu yazılı açıklamasında, "Bugünkü zamların temel nedeni ortadadır." diyerek, bunların “AKSA’ya olan yüksek maliyet bağımlılığı; üretimde maliyeti yüksek santrallerin kullanılması; üretim altyapısına ve şebekeye yatırım yapılmaması; kayıp ve kaçakların kontrol altına alınmaması; borçlanmalardan kaynaklanan yüksek faiz giderleri” olduğunu savundu.

Ahmet Tuğcu, 2020’den bu yana Kıb-Tek’in mali bilançosunun yayınlanmadığını, bunun sebebinin gerçekleri kamuoyundan saklama çabası olduğunu iddia etti.

Kıb-Tek yönetiminin El-Sen’in bilançonun şeffaf biçimde yayınlanması çağrılarına kulak tıkadığını da ileri süren Tuğcu, bunun sorgulanması gerektiğini söyledi.

“El-Sen yönetimle anlaştı” iddialarını dile getirenle ilgili gerçeklerin belgelerle ve rakamlarla ortada olduğunu da savunan El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu, algı yaratmaya yönelik açıklamaların kimseye faydası olmadığını ifade etti.