Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği (KTİTB) Başkanı Osman Amca, Cumhuriyet Meclisi’nde oy çokluğuyla kabul edilen muhaceret affına destek verdiklerini açıkladı.

Osman Amca konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yasanın zamanlamasının doğru olduğunu ve ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacağına inandıklarını belirtti.

Özellikle inşaat sektöründe son dönemde yaşanan iş daralması nedeniyle çok sayıda kayıt dışı işçinin bulunduğunu ve bazı işverenlerin mevcut işçileri kayıt dışına düşürüp yeniden yurt dışından işçi getirmeye devam ettiğini kaydeden Amca, “Öncelikle ülkedeki kayıt dışı çalışanları kayıt altına almalıyız. Sürekli yeni işçi getirmek yerine mevcut kaçakların sisteme dâhil edilmesi hem devlet hem de işveren açısından daha sağlıklı olacak.” ifadesini kullandı.

Amca, deport işlemlerinin devlet bütçesine ciddi yük oluşturduğunu da vurgulayarak, kaçak durumdaki kişilerin ülkelerine gönderilmesinin maliyetli bir süreç olduğuna dikkat çekti.

Yasayla hem deport maliyetlerinin azalacağını hem de devletin kasasına ciddi bir gelir gireceği görüşünü aktaran Amca, muhaceret affından yaklaşık 5 bin kişinin yararlanmasının beklendiğini ve ödenecek ücretlerin kamu maliyesine önemli katkı sağlayacağını kaydetti.

Aftan yararlanacakların ödeyeceği ücretlerin ciddi bir rakam oluşturduğunu savunan Amca, “En azından memur maaşlarının belli bir kısmını karşılayabilecek bir gelir ortaya çıkacak. Hem kayıt dışılığı azaltacağız hem de ülkedeki başıboş iş gücünü bir nebze disiplin altına alacağız.” şeklinde belirtti.

Amca, uzun süredir yanında çalışan ancak kayıtsız durumda bulunan üçüncü ülke vatandaşları nedeniyle sıkıntı yaşayan çok sayıda işveren bulunduğunu da belirterek, söz konusu düzenlemenin hem çalışanların hem de işverenlerin önünü açacağını belirtti.