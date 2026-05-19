Kıbrıs Türk Rehberler Birliği Başkanı Dilem Madali, müze ve ören yerlerinin özelleştirilmesine sıcak bakmadıklarını, bu alanların devlet denetimi ve kamusal sorumluluk anlayışıyla korunarak yönetilmesi gerektiğini söyledi.

Müze ve ören yerlerinin özelleştirilmesine yönelik kamuoyunda gündeme gelen iddialara ilişkin yazılı açıklama yapan Madali, Kıbrıs Türk Rehberler Birliği ile herhangi bir istişare yapılmadığını ve resmi bilgilendirme gerçekleştirilmediğini belirtti.

Madali, müze ve ören yerlerinin yalnızca turistik ziyaret alanları değil; tarih, kültürel kimlik ve toplumsal hafızanın en önemli taşıyıcıları olduğunu ifade ederek, kültürel miras alanlarının ekonomik gelir odaklı değil, kamu yararı ve koruma sorumluluğu çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Dünyadaki uygulamalarda müze, antik kent ve ören yerlerinin büyük ölçüde devletlerin ilgili kültür kurumları ve kamu otoriteleri tarafından korunduğunu belirten Madali, birçok ülkede özel sektörün yalnızca belirli hizmet alanlarında görev aldığını, koruma, denetim, yenileme ve yönetim süreçlerinin ise kamu kontrolünde yürütüldüğünü ifade etti.

Madali, UNESCO başta olmak üzere uluslararası kültürel miras anlayışının da tarihi ve kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasını devletlerin temel sorumluluklarından biri olarak değerlendirdiğini belirtti.

Profesyonel turist rehberleri olarak kültürel miras alanlarının gelecek kuşakların emaneti olduğuna inandıklarını ifade eden Madali, kültürel mirasa ilişkin kararlarda meslek örgütleri, uzmanlar ve ilgili paydaşların görüşlerinin alınmasının önemine de dikkat çekerek, kamu yararını ilgilendiren konuların şeffaflık ve ortak akıl anlayışıyla ele alınması gerektiğini belirtti.