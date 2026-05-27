KKTC’de izinsiz ikamet etme suçundan tutuklanan Christopher Ewakhıd Emuekpere, Dorah Amankwah Okyeere, Happiness Special Enoghayın ve Joy Godwın dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 20 Mayıs 2026 tarihinde saat 10:45 raddelerinde Lefkoşa Surlariçi Tanzimat sokak üzerinde İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi tarafından yapılan muhaceret kontrollerinde Christopher Ewakhıd Emuekpere’nin 29 Kasım 2023 tarihinden itibaren 903 gün, Dorah Amankwah Okyeere’nin 29 Kasım 2023 tarihinden itibaren 903 gün, Happiness Special Enoghayın’in 4 Haziran 2025 tarihinden itibaren 350 gün, Joy Godwın’in ise 29 Kasım 2023 tarihinden itibaren 903 gündür KKTC’ de izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğini açıkladı. Polis memuru, İçişleri Bakanlığından ifade temin edileceğini, zanlılar adına ihraç yazısı yazıldığını ve cevap beklendiğini belirterek, 8 gün ek süre istedi.

Mahkemede söz alan zanlılar ise ülkelerine gitmek istediklerini, uçak biletini kendilerinin alacağını söyledi.

Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.