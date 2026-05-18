Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adil Onalt, süt paralarının eksik yatırıldığını ve üreticilerin mağdur edildiğini ifade ederek, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nı eleştirdi.

Onalt yaptığı açıklamada, geçtiğimiz cuma günü Hayvancılar Birliği yönetimi olarak süt ödemelerinin zamanında yapılmaması nedeniyle üreticilerin yaşadığı mağduriyeti kamuoyu önünde dile getirdiklerini hatırlattı. Açıklamanın ardından Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş Kelle’nin 15 Mayıs tarihinde süt paralarının ödendiğini duyurduğunu belirten Onalt, gerçekte ise üreticinin parasının eksik yatırıldığını savundu.

Onalt, bakanlığın kooperatife eksik ödeme yaptığını ileri sürerek yaklaşık 68 milyon TL’nin üreticiye ulaşmadığını söyledi. Kooperatif bankasına aktarılan kaynağın yetersiz olması nedeniyle, ödemelerini Ziraat Bankası üzerinden alan çok sayıda üreticinin bugün ayın 18’i olmasına rağmen hâlâ süt parasını alamadığını ifade etti.

‘’Bugün mesai bitti ve halen üreticimiz bu parayı alamadı. Yarın ise 19 Mayıs resmi tatil. Üretici yine parasını alamayacak” diyen Onalt, Tarım Bakanlığı’nın günü kurtarma ve oyalama taktiği uyguladığını öne sürdü.

Sözlerini sert ifadelerle sürdüren Onalt, “Tarım Bakanlığı üreticinin ensesinde boza pişiriyor. Bu utanmazlıktır, arlanmazlıktır. Hayvancılar Birliği var olalı böylesine bir yalan dolan ne gördü ne duydu” dedi.