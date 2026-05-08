Fırın ve Unlu Mamuller Derneği (FUM-DER), son günlerde sektörle ilgili basına olumsuz haberler yansıdığı belirtilerek, buna da tepki gösterildi.

FUM-DER Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, sektörün gerçek sorunlarının görmezden gelindiği savunularak, sorunların defalarca ilgili bakanlıklar ve hükümet yetkililerine aktarıldığı kaydedildi. Açıklamada, "Sektörümüzün içine düşürüldüğü bu tabloya artık yeter diyoruz” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, sektörün sorunları; una erişim, artan enerji maliyetleri, destek görmemek, köy fırınlarının teknolojiden uzak şekilde faaliyet göstermesi, kaçak ve kayıt dışı üretim, market ve mağaza içlerinde kurulan kontrolsüz üretim alanları, donmuş ithal unlu mamuller ile ekmek çeşitlerinin ülkeye girişinin yarattığı haksız rekabet olarak sıralandı.

Bu sorunların sonucu sektörün rekabet gücünün azaldığının kaydedildiği açıklamada, “İşçi maaşlarını ödeyememe, finansal yükümlülükleri yerine getirememe gibi sorunlar artık gizlenemeyecek boyuta ulaşmıştır.” denildi.

Açıklamada, derneğin sorunların çözümüne yönelik yetkililerle ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası ile çalışmaya hazır olduğu da belirtildi.