Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, Meclis’ten geçirilen Ceza Muhakemeleri Usulü Yasa Değişikliği’ni eleştirerek, kamusal görev üstlenen ve toplum adına yetki kullanan kişilerin yargı süreçlerinin haberleştirilmesinin demokratik toplumlarda kamu yararı kapsamında olduğunu kaydetti.

KTÖS’ten yapılan açıklamaya göre Maviş, Ceza Muhakemeleri Usulü Yasa Değişikliği'nin hem basın özgürlüğü hem de halkın haber alma hakkı açısından kamuoyunda ciddi kaygılar yarattığını belirtti.

Yeni düzenleme ile birlikte kamuoyunu ilgilendiren davalarda açık isim veya fotoğraf kullanılmasının gazeteciler için hapis ve para cezası tehdidine dönüştüğünü kaydeden Maviş, “Bu tehdit, pratikte gazeteciliğin baskı altına alınması ve toplumun gerçeklere erişiminin engellenmesi anlamına gelmektedir.” dedi.

Masumiyet karinesinin hukuk devletinin temel ilkelerinden biri olduğunu ancak kamusal görev üstlenen, toplum adına yetki kullanan kişilerin yargı süreçlerinin haberleştirilmesinin de demokratik toplumlarda kamu yararı kapsamında olduğunu vurgulayan Maviş, “Yolsuzluk, usulsüzlük, rüşvet ve kamuoyunu ilgilendiren olayların haber yapılması suç değil, gazeteciliğin temel sorumluluğudur.” ifadelerini kullandı.

Maviş, yaratılmak istenen düzenin suç işleyeni değil, suçu ortaya çıkaranı cezalandırma riski de taşıdığını belirterek, basın özgürlüğünün olmadığı yerde şeffaflık, hesap verebilirlik ve demokrasinin de zayıflayacağını söyledi.