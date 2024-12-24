Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından Omaç Başat anısına düzenlenen Omaç Başat Halı Saha Anı Turnuvası’nı Tribün Kıbrıs kazanmıştı.

Tribün Kıbrıs Spor Haber Sitesi, Omaç Başat Halı Saha Anı Turnuvası’nda takımın sponsorlarından olan Eski Konak Meyhanesi’nde düzenlediği yemekle hem üst üste 2. şampiyonluğu hem de Yeni Yılı kutladı.

Eski Konak Meyhanesi’nin nezih ortamında düzenlenen yemekte, Eski Konak Meyhanesi direktörü Bekir Damdelen de Tribün Kıbrıs takımı oyuncularıyla biraraya gelirken, takımı başarısından dolayı kutladı.