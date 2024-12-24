KKTC Cimnastik Federasyonu’nun elit antrenörleri Hasan Aksoy, Mustafa Erbulut, Türkay Özata, Hasan Çolak, Bilgin Diker, Berk Aydoğan, Ayten Kasap Topal, Lidya Sarak Alıcı, İdal Çukurovalı ve Korkmaz Ağdaç, Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından Antalya’da düzenlenen 2025 Yılı Vize Seminerine katılmışlardı.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, elit antrenörlerimizin Dünya cimnastiğinin önemli isimleri ile bir araya gelmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Hasan Sapsızoğlu’nun açıklamaları şöyle:

“KKTC Cimnastik Federasyonu olarak 10,000 çocuk ve 2032 olimpiyatlarına sporcu gönderme hedeflerimize ulaşmak için antrenörlerimize büyük önem veriyoruz.

Antrenörlerimizin en iyi şekilde eğitilmeleri amacıyla Türkiye Cimnastik Federasyonu da bizlere büyük destek vermektedir. Ülke cimnastik branşımızı daha da ileriye taşımak ve çocuklarımıza hak ettiği eğitimleri verebilmek için bu gibi önemli seminerlere katılım sağlamak hepimiz için çok önemlidir.

Artistik Cimnastik Erkekler Branşında FIG Teknik Kurul Başkanı Andrew Tombs ve FIG Teknik Kurul Üyeleri Artistik Cimnastik Kadınlar Branşında Nehad Zayed, Ritmik Cimnastik branşında Maria Petrova Mihaylova, Trampolin Cimnastik Branşında Tetina Shuiska ve Aerobik Cimnastik Branşında Desislava Bogusheva’ya ve Türkiye Cimnastik Federasyonu’na antrenörlerimize kattıkları değerler için teşekkürlerimizi iletiriz.”