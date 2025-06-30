Başbakanlık’ta yıllarca üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra emekliye ayrılan Leman Kutay, önceki gün Lefkoşa-Girne yolunda maganda terörüne maruz kaldığını belirterek, bu duruma isyan etti.

Oğlunun kullandığı aracın bir başka araç tarafından yol ortasında durdurulmak istendiğini anlatan Kutay, büyük endişe yaşadıklarını belirtti.

Kutay, isyan ettiği olayı şöyle anlattı:

“Trafikte çok üzücü ve bir o kadar da endişe verici bir olayla karşılaştım 13.40 sıralarında Lefkoşa – Girne yolunda ilerlerken Ciklos mevkiinde tam da kameranın olduğu keskin virajda yavaşladık.

Arabayı oğlum sürüyordu. Ben de yanında oturuyordum Arkadan bir araç korna ve ışık sinyal vererek tam yavaşladığımız noktada arkadan taciz etti.

Yanda yine yavaşlayan bir araç olduğundan ve şerit değiştirmek için trafik uygun olmadığından biraz ilerleyip yana geçtik ardından yanımıza gelerek el kol işaretleri yapıp arabayı üzerimize sürdü.

Ardından önümüzü keserek yolda durmamızı sağlamaya çalıştı ama biz durmadık, tekrar arkamızdan yanımıza gelerek eliyle tehditler savurdu.

Bizi bir yere kadar da takip etti, sonra bıraktı gitti. İlk kez böyle bir trafik magandası ile karşılaşmanın üzüntüsü ve endişesiyle ellerim titreyerek eve gelip polisi arayıp şikayette bulundum. Polis de belli ki böyle konularda artık çaresiz ve ilgili kişinin uyarılacağı söylendi ama böyle konular artmaya devam ederse artık güzel ülkemizde trafik terörü ve dehşeti görmek an meselesi demek ki.”