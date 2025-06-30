Girne’de önceki sabah saatlerinde bir bisikletçi dükkanından iki adet bisiklet, hava pompası ve cep telefonu çalındı. Meselede zanlı olarak görülen 19 yaşındaki Riyal Cumali ve 19 yaşındaki Riyal Cumali ve İsmail Gevhan tutuklandı.

Girne’de meydana gelen “Dükkân Açma, Sirkat, Mülke Tecavüz” suçlarından tutuklanan zanlılar Riyal Cumali ve İsmail Gevhan dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Polis, 28 Haziran 2025 tarihinde saat 08:15 raddelerinde Girne’de Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren Alibaba Bike Shop isimli işletmenin kapalı ancak kilitsiz durumdaki giriş kapısını açıp işletme içerisine giren zanlılar Riyal Cumali ve İsmail Gevhan’ın işletme içerisinde bulunan 1 adet Atlas marka 13.200 TL değerindeki bisikleti, 1 adet Atlas marka 13.200 TL değerindeki bisikleti, 1 adet Samsung Galaxy A06 marka 5.000 TL değerindeki cep telefonunu ve 1 adet 800 TL değerindeki hava pompasını sirkat ettikten sonra aynı yerden çıkış yaptıklarının tespit edildiğini söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak soruşturmanın devam ettiğini alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi zanlıların soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.