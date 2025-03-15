Ülke genelinde trafik ekipleri tarafından dün 1755 aracın kontrol edildiği trafik denetimlerinde çeşitli suçlardan rapor edilen 311 sürücü e leyhinde yasal işlem başlatıldı, bir sürücü tutuklandı. 26 araç ise trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığı, rapor edilen suçları şöyle açıkladı:

“44 emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 26 sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 9 alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 9 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 8 trafik levha ve işaretlerine uymamak, 7 muayenesiz araç kullanmak, 6 trafik ışıklarına uymamak, 4 sigortasız araç kullanmak, 3 sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 2 koruyu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak, 1 'A' işletme izinsiz araç kullanmak ve 91 diğer trafik suçları”